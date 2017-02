Youtube: el inesperado nocaut que recibió un boxeador (VIDEO)

En el boxeo, lo ideal es noquear a tu oponente ya sea con certeros ganchos o por decisión del árbitro (nocaut técnico). Pero que tu rival se vaya a la lona producto del impacto de un objeto es inusual y es lo que precisamente pasa en este video de Youtube.

►UFC 208: Holly Holm choca con De Randamie por el título pluma femenino



El incidente ocurrió el pasado 28 de enero en Ontario, Canadá cuando Brandon Cook y Steve Butler se enfrentaron en la categoría de peso medio. Tras siete asaltos, el árbitro decidió dar el triunfo a Cook por nocaut técnico debido a que su rival no estaba en condiciones de mantenerse en el combate.



Esto no gustó al público espectador, pues su representante local, Steve Butler, había perdido. Los ánimos en el recinto se encendieron y los aficionados empezaron a abuchear a Cook y a lanzar objetos al ring.



Mientras, 'The Bad Boy' celebraba su victoria, Buttler seguía visiblemente aturdido y al cruzárselo le intentó dar un golpe que coincidió con un brutal impacto producto de un cubetazo de hielo que aterrizó en la cabeza de Cook llevándolo al suelo. Lo que no consiguió su rival durante el combate lo logró un espectador con su puntería.





