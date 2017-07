El inglés Galore Bofando tuvo un debut soñado dentro de la UFC el último domingo en Glasgow, donde derrotó por nocaut al irlandés Charlie Ward. Pero no solo por el resultado del combate, sino por la curiosa forma en que se llevó el triunfo, la cual se ha convertido en todo un viral en YouTube.

Cuando transcurría apenas el primer round de la pelea, Ward pegó a Bofando contra la reja, para intentar enganchar su pierna y llevar la pelea al piso. Sin embargo, el peleador inglés adivinó su atención y utilizó sus brazos para derribarlo antes.

Galore Bofando realizó el empujón con tanta fuerza, que Charlie Ward cayó de cabeza sobre la lona, quedando inconsciente. Es por eso que el árbitro tuvo que intervenir cuando intentó rematar a su oponente con una serie de golpes.

"Estaba en casa comiendo una tarta cuando UFC me llamó. Estaba a punto de retirarme. No lo esperaba. Mis entrenadores me dijeron que tenía que volver a entrenar porque me iban a enviar un contrato. El universo hizo su parte del trato, ahora yo tengo que hacer la mía", dijo Galore Bofando tras su gran debut.