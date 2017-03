El nombre de Paige está ahora en boca de todos debido a las fotos y videos íntimos que se filtraron en la web y que personas tratan de encontrar en YouTube. Estos hechos pueden marcar un triste final en la carrera de la inglesa, pues la WWE podría despedirla.



►WWE: Paige rompió su silencio tras filtración de videos íntimos



Sin embargo, aquí recordamos la última vez que Paige se subió a un ring de la empresa, pues desde ese entonces no lo ha vuelto hacer en parte por no acatar la política de bienestar, lo que generó que sea suspendida dos veces, y por haberse sometido a una cirugía de cuello.



Su último combate fue el 27 de julio del año pasado en Raw. En ese show hizo pareja con Sasha Banks, en donde salieron triunfadoras tras ganarle a Charlotte y Dana Brooke.



Después de ello, se especuló que la inglesa podría alejarse de la empresa. Una de las razones era porque su novio, Alberto del Rio, había sido despedido, pero la WWE se encargó de desmentir tal rumor.



Inclusive, Vince McMahon aceptó filmar una película sobre la vida de Paige y su familia, la cual actualmente está en curso y tiene a The Rock como principal protagonista. Con estos videos que han salido a la luz, ¿cual será el destino de la excampeona?





LEE TAMBIÉN...