Las malas condiciones climatológicas que se vienen viviendo en Bolivia le jugaron una mala pasada al Rally Dakar 2017, que este miércoles tuvo que suspender la novena etapa (ya había sucedido con la sexta). Pero los pilotos volverán a la acción este jueves para la décima etapa, que partirá en Chilecito y terminará en San Juan.

"Creo que comenzamos casi de cero hasta el final de la carrera", dijo el francés Sebastien Loeb, líder de la clasificación general en autos del Dakar 2017, con apenas 1:38 minutos de ventaja sobre su compatriota y campeón defensor Stephane Peterhansel.



"Un minuto en el Dakar no es una ventaja. Creo que comenzamos casi de cero hasta el final de la carrera", aseguró Loeb al final del caótico enlace entre Salta y Chilecito, en el noroeste argentino, que reemplazó a la novena etapa, anulada el martes por un gigantesco deslizamiento de tierra que cortó la ruta de competencia.



"Han pasado tantas cosas cada día que es francamente difícil comentar algo. No tenemos demasiada estrategia. Tendremos que atacar, tenemos que hacerlo bien, y veremos hasta dónde eso nos lleva", indicó el nueve veces campeón mundial de rallies (WRC).



Debutante en el Dakar el pasado año, Loeb aseguró que "la batalla" con 'Peter' está de lo más reñida. Rueda rápido y no comete errores. En fuera de pista logra ganarme tiempo, en cualquier caso, es una bonita pelea", matizó.



Conocido como 'Míster Dakar' por sus seis títulos en autos (2004, 2005, 2007, 2012, 2013 y 2016) e igual número en motos (1991, 1992, 1993, 1995, 1997, 1998), Peterhansel reconoció el buen momento de Loeb al asegurar que "la pelota está en la cancha" del alsaciano.



"Es importante destacar que, desde el inicio del rally, 'Seb' está rodando rápidamente y Daniel (Elena, su copiloto) no ha cometido ningún error en navegación", advirtió.



"Deberían estar liderando con unos 20 minutos de ventaja de no haber sufrido un problema técnico (el jueves en la cuarta etapa). Creo que son ellos los que, en cualquier caso, han sido los más rápidos", en la carrera, agregó 'Peter'.



Después de nueve días de competencia, los dos franceses son los favoritos en la general, donde adelantan al tercer galo de la marca del león, Cyril Despres, a 17:17 de la punta.



La novena etapa del rally Dakar 2017 fue anulada el martes por un deslizamiento gigantesco de tierra provocado por fuertes tormentas en el noroeste argentino y que cortó la ruta a unos 160 km de Salta, adonde debía culminar la octava jornada.



Esa situación catastrófica dejó al menos un saldo de dos personas muertas, más de mil evacuados y carreteras intransitables en la provincia de Jujuy (noroeste, vecina de Salta).



