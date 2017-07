El español Fernando Alonso aseguró que su "prioridad" es ganar su tercer campeonato del mundo de Fórmula 1, aunque asumió que para que eso ocurra con el equipo McLaren Honda, con el que tiene contrato hasta el final de esta temporada, tendrían que "cambiar muchas cosas".



En declaraciones que este viernes recoge la web especializada Autosport.com, el piloto asturiano remarcó que su prioridad sigue siendo ganar su tercer campeonato del mundo de Fórmula Uno. Espera conseguirlo "el año que viene", ya sea en un nuevo equipo o en McLaren si se producen los cambios que desea.



Fernando Alonso se coronó campeón en las temporadas 2005 y 2006. (AFP) Fernando Alonso se coronó campeón en las temporadas 2005 y 2006. (AFP)

"Yo quiero ganar el año que viene y para eso tienen que cambiar muchas cosas aquí (en McLaren). Si eso ocurre, existe una posibilidad de que me quede. Es algo que tendré que considerar en septiembre", comentó acerca de su futuro en la escudería de Woking.



Alonso, campeón del mundo con Renault en 2005 y 2006, no ocultó que su equipo "no está cumpliendo las expectativas" y señaló como lo único positivo de este año su participación en la Indy 500, competición que valora como opción de futuro. "Siempre he dicho que estoy abierto a todo", apuntó en declaraciones recogidas en Autosport.com.



(EFE)