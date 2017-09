Si hay algún piloto de la Fórmula 1 que utilice más sus redes sociales ese es Lewis Hamilton. El británico de Mercedes frecuentemente publica fotos y videos de sus recurrentes paseos y fiestas que realiza.



Y luego de ganar el Gran Premio de Singapur, no fue la excepción. Hamilton realizó un videochat, a través de Instagram, para hablar con sus fanáticos, sin pensar que recibiría una opinión muy polémica.



Mientras estaba en vivo por medio de la red social, un aficionado le dijo que Sebastian Vettel era mejor que él. Lejos de enfadarse o no hacerle caso, el británico decidió responderle de la mejor manera. "Algún día te darás cuenta de que no es así, si no anda que te midan la vista", respondió.

Cabe señalar que esta temporada Hamilton ha logrado entrar a la historia de este deporte tras hacer su 'pole' número 69, superando así al histórico Michael Schumacher. Además, se mantiene como líder de la competencia con 263 puntos.