El alemán Sebastian Vettel (Ferrari) logró la pole position del Gran Premio de Hungría de Fórmula 1, este sábado en el circuito de Hungaroring, en una clasificación en la que su rival por el título, el británico Lewis Hamilton (Mercedes), fue cuarto. Y este domingo (7:00 am, hora peruana) partirá como favorito para ganar la carrera en Budapest.



Con un crono de 1m16s Vettel, líder del Mundial, logró la pole número 48 de su carrera en la Fórmula 1. Es la segunda esta temporada del piloto, que tiene un punto de ventaja en la general con Hamilton. Una victoria antes del parón por vacaciones de la temporada permitiría a Vettel ampliar la brecha con el británico.



Con su marca pulverizó el anterior mejor registro del circuito, establecido en 1 min 18 seg 436/1000 por el Ferrari de Rubens Barrichello en 2004.



El alemán, que también fue el más rápido este sábado en los últimos entrenamientos, finalizó con 168 milésimas sobre su compañero finlandés Kimi Räikkönen y 254 con otro finlandés, el piloto de Mercedes Valtteri Bottas.



"Es una pista que me gusta mucho, obtener la pole bajo este sol y delante de todos los aficionados es algo muy agradable", declaró el cuatro veces campeón del mundo con Red Bull.



La primera línea para la carrera del domingo formada por los dos Ferrari no es una sorpresa. La Scuderia, que había perdido el ritmo ganador en las últimas carreras, aprovechó el trazado estrecho y sinuoso de Hungaroring, que se ajusta a sus características, como en junio en Mónaco.



"Hemos constatado que no estamos a la altura aquí, debemos mejorar en este tipo de circuitos", reconoció Bottas. Su compañero Hamilton le acompañará en la segunda línea tras haber finalizado a 431 milésimas de Vettel. Récord de victorias en Hungría con cinco, el británico ha tenido problemas con la adherencia de su tren trasero desde el viernes.



Una contrariedad suplementaria para Hamilton será que la parte derecha de la pista de Hungaroring, desde donde le toca arrancar, es menos favorable en la salida.