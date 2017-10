El británico Lewis Hamilton consiguió su 'pole' número 71 en la Fórmula 1 y saldrá primero este domingo (12:00 am/ FOX Sports 3) en el Gran Premio de Japón. Eso sí, no estará solo, ya que su máximo perseguidor, Sebastian Vettel, partirá con él en la primera fila.



El líder de la tabla general batió un récord al completar una vuelta en 1m27s, por delante de su compañero Valtteri Bottas y de Vettel. Sin embargo, para mala suerte de Mercedes, el alemán estará en segundo lugar debido a una sanción que recibió Bottas por un cambio de caja no previsto.



"Ha sido un día magnífico, todas las vueltas fueron fantásticas, antes nunca había conseguido un gran equilibrio. Es la primera vez que hago una gran sesión de clasificación en Japón", comentó Hamilton, primer puesto del mundial con 281 puntos.



Hasta el sábado, el británico había logrado una 'pole' en todos los circuitos activos en el campeonato salvo Suzuka, donde rompió por casi un segundo y medio el récord que Michael Schumacher fijó en 2006. El británico espera ganar su tercer trofeo en dicho país (2014 y 2015). "Es increíble poder lograr mi primer 'pole' aquí", dijo.



FUENTE (AP)