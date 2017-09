Parece que la suerte acompaña a Lewis Hamilton en la Fórmula 1, pues el británico logró la 'pole' del Gran Premio de Malasia y saldrá primero este domingo 2:00 am (hora peruana/ vía DirecTV) en el Circuito Internacional de Sepang. Mientras que Sebastian Vettel no pudo terminar la prueba por problemas técnicos y partirá último.

Después de tener dificultades en las sesiones de práctica, en las que no superó el quinto puesto, el Mercedes de Hamilton despertó en la clasificación y consiguió su 'pole' número setenta de su carrera. El británico recorrió los 5,5 kilómetros del circuito en 1m30s, la vuelta más rápida en la historia del autódromo, superando al finlandés Kimi Räikkönen y al holandés Max Verstappen.



"No sabíamos si íbamos a resolver nuestros problemas o no. Los Ferraris parecían tener la ventaja", dijo Hamilton. "No teníamos idea de lo que iba a suceder hoy. De alguna manera le dimos la vuelta", agregó.



Por su parte, los pilotos de Red Bull, Max Verstappen y Daniel Ricciardo, ocuparán la segunda fila, mientras que el compañero de Hamilton en Mercedes, Valtteri Bottas, partirá quinto. El mexicano Sergio Pérez partirá noveno en su Force India.



FUENTE (AP)