Fernando Alonso calificó como "regalo divino" su decimotercer puesto en la pole de China

El excampeón del mundo de Fórmula 1, el español Fernando Alonso, calificó de "regalo divino" el decimotercer puesto logrado este sábado en la clasificación del Gran Premio de China tras conducir "como un animal".



"He empujado como un animal", dijo el asturiano desde la radio de su coche a su equipo, subrayando que "al final, la decimotercera posición es un regalo divino".



"Han sido de las mejores vueltas que he dado en mi carrera. Ha sido un segundo milagro en dos carreras. Me siento capaz de tirar al máximo y me siento cómodo conduciendo", señaló Alonso en declaraciones a Movistar.



El bicampeón mundial con Renault en 2005 y 2006 señaló que han probado nuevas piezas y que todo funcionó como esperaba. Sin embargo, el piloto español lamentó que no tenga un coche con el que pueda competir como Mercedes y Ferrari.



Alonso indicó que la previsión de pista mojada para la carrera del domingo podría beneficiarlo. "Tenemos que aprovechar cualquier oportunidad que se presente e intentar coger algún punto con la lluvia", prosiguió el español.