Rally Dakar 2018: así fue la presentación de la competencia en Perú [FOTOS]

El gobierno peruano declaró que el Rally Dakar 2018, durante su trayecto en el Perú, será ambiental y culturalmente responsable y con el único objetivo de salvaguardar su importante patrimonio arqueológico.



Así lo aseguraron el ministro de Comercio Exterior y Turismo, Eduardo Ferreyros; el presidente del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp), Pedro Gamboa; y el presidente del Instituto Peruano del Deporte (IPD), Óscar Fernández.



Indicaron que para el desarrollo del evento se realizó una coordinación multisectorial, donde participó Amaury Sports Organisation - ASO (organizadores de la competencia), para delinear el trayecto, que en el caso del Perú recorrerá las regiones de Lima, Ica, Arequipa y Puno en seis etapas (6 al 11 de enero).



Del mismo modo, sostuvo, se tomaron todas las precauciones para que la realización del evento no tenga ningún impacto negativo sobre nuestro patrimonio cultural y arqueológico.



En ese sentido, para el 2018, se espera obtener US$ 300 millones en impacto publicitario internacional durante los días de la competencia en nuestro país, lo que significa 50 veces más la inversión realizada.



“Esperamos que el Rally Dakar contribuya con el crecimiento y desarrollo de la oferta turística del desierto peruano, incentivando allí, además, la práctica de deportes de aventura, y oportunidades para el desarrollo de nuevos segmentos, principalmente para la industria del cine, televisión y la publicidad”, señaló.



Es importante mencionar que el Rally Dakar ha tenido un costo para el Perú de US$ 6 millones. Este monto fue negociado por un comité técnico, liderado por Mincetur e integrado por representantes de los Ministerios de Cultura, del Ambiente (Sernanp), Ministerio de Educación (IPD).



