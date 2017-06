Sebastian Vettel y Lewis Hamilton compitieron al límite de lo reglamentario en el Gran Premio de Azerbaiyán, recordando a algunas de las más grandes rivalidades de la historia de la Fórmula 1: Niki Lauda/James Hunt en los años 1970, Ayrton Senna/Alain Prost en los años 1990 o el más reciente Lewis Hamilton/Nico Rosberg de los últimos años.



En la vuelta 22, durante una tercera neutralización de la carrera tras un coche de seguridad, Lewis Hamilton dio una fuerte frenada cuando Vettel se encontraba detrás, lo que hizo que la parte delantera de su Ferrari chocara con la trasera del Mercedes. "¿Pero esto qué esto?", reaccionó en caliente Vettel en plena carrera.



Muy enfadado, Vettel se puso a la altura de Hamilton para reprochar lo ocurrido y se acercó a él rueda con rueda. "Ha venido hacia mí", se quejó entonces Hamilton.



"Creo que está claro. No estaba contento con la manera en la que él condujo. Así que me puse a su altura y se lo hice saber", explicó Sebastian Vettel tras la carrera.



La reacción colérica de Vettel, acompañada de un gesto con la mano poco cortés contra su rival, costó cara al alemán: una penalización de 10 segundos con la obligación de pasar por 'boxes'.



"Diez segundos por lo que me ha hecho es un precio barato", criticó Hamilton después de la carrera.



El incidente entre los dos monoplazas de los dos primeros del Mundial de Fórmula 1 obligó a los comisarios de carrera a ondear la bandera roja, por primera vez en la Fórmula 1 desde el Gran Premio de Australia de marzo de 2016.

Fuente: AFP