YouTube: pilotos de NASCAR fueron protagonistas de pelea campal justo después de una carrera (VIDEO)

Martin Truex Jr. ganó el domingo la carrera de la Copa NASCAR en un desenlace emocionante: rebasó a Brad Keselowsky a dos vueltas del final y evitó una colisión en la última, incidente que devino en una riña en la que Kyle Bush terminó con el rostro ensangrentado.



Joey Logano, que conducía de manera agresiva, causó que Bush hiciera un trompo que lo dejó fuera de la competición en la ruta hacia la zona de servicio en la pista de Las Vegas Motor Speedway.



NASCAR Así fue la pelea en plena competencia de NASCAR. (Difusión)

Momentos después, Busch y Logano escenificaron una pelea y los miembros del equipo retiraron a Bush, de cuya frente salía sangre.



"No hubo mucha charla, sólo muchos golpes", relató Logano. "Yo competí con todo al final. Él no paró en la curva y me chocó. Así es como Joey corre. Si eso quiere, eso tendrá" aseguró Busch, quien fue llevado a la enfermería para recibir atención en la herida.



Kyle Larson terminó en segundo lugar, seguido de Chase Elliott, Logano y Keselowski. El mexicano Daniel Suárez arribó a la meta en el undécimo puesto.



Fuente: AP



