Holyfield pidió los 25 millones de Mayweather para "aplastar" a McGregor

La posible pelea entre Floyd Mayweather y Conor McGregor, que hace unos meses empezó como un rumor, ha empezado a manejar algunas propuestas económicas en los últimos días. La más importante es la de Dana White, presidente de la UFC, quien ofreció 25 millones de dólares a cada peleador.



Si bien este monto era bastante atractivo para Conor McGregor, quien gana aproximadamente 3 millones por cada pelea, la cifra no habría dejado satisfecho a Floyd Mayweather. Pero sí a Evander Holyfield, quien aseguró no tener ningún problema para enfrentar a 'The Notorious' por este monto.



Evander Holyfield fue cuatro veces campeón mundial de los pesos pesados. (Agencias) Evander Holyfield fue cuatro veces campeón mundial de los pesos pesados. (Agencias)

“Hey Dana White, envía esos 25 millones de dólares por aquí, deja pasar a Mayweather. Puedo aplastar a McGregor. Hagámoslo. Te doy mi palabra de campeón”, escribió el excampeón mundial de boxeo en la división de pesos pesados.



Evander Holyfield, protagonista de la recordada pelea en la que Mike Tyson le arrancó un pedazo de oreja, tiene actualmente 54 años. Su última pelea como profesional fue en mayo del 2011, cuando venció por nocaut técnico a Brian Nielsen.



