Jonathan Maicelo: "No me falta nada para ser campeón, estoy en mi mejor momento"

Cuando Jonathan Maicelo fue noqueado por por el ruso Rustam Nugaev, en 2013, muchos pensaron que ya había llegado a su techo. Pero el boxeador peruano logró reinventarse luego de esa dura caída. Y cuatro años después, sigue compitiendo al nivel más alto del boxeo mundial.



En la madrugada del último sábado, Jonathan Maicelo consiguió un imponente triunfo por decisión unánime sobre la promesa mexicana José Félix Jr. Tras su triunfo en El Paso, Texas, la 'Cobra' conversó con Depor sobre el gran momento que viene atravesando su carrera.



No todos los días se logra vencer al tercer rankeado de la Organización Mundial de Boxeo...

Esta victoria ha significado mucho para mí, porque Félix era el favorito en las apuestas. Estaba en su casa y en la transmisión todos los comentaristas lo endiosaban. Pero al final yo demostré quién era el verdadero inca.

Se pudo ver un progreso bastante grande en la parte física...

Llegué muy bien preparado físicamente. Los comentaristas decían que yo estaba cansado en el cuarto round, pero se equivocaron, porque seguí tirando al piso a mi rival en el noveno y décimo round. Sentí que los comentaristas estaban a favor del mexicano. Igual yo me terminé llevando el triunfo.



¿Esta fue tal vez tu mejor presentación?

Mi entrenamiento en New Jersey está dando grandes resultados, a pesar del intenso frío. Creo que luchar contra las bajas temperaturas me ayudaron a estar fuerte mentalmente. Sabía que iba a ganar esta pelea porque hice mucho más que él, estaba decidido a llevarme el triunfo.



¿Qué crees que te falta para aspirar al título mundial?

No me falta nada. Solo espero el apoyo de los peruanos, de las empresas privadas, para poder enfocarme cien por ciento en mi entrenamiento. Y así olvidarme de los gastos y esas cuentas. El apoyo sería muy importante, pero como sea voy a conseguir mi objetivo. No me falta nada, estoy en mi mejor momento.



¿Qué es lo que viene de aquí en adelante?

La promotora Top Ranks me ha ofrecido tres peleas por año. Me propusieron enfrentar a los campeones del Consejo Mundial de Boxeo como Mikey Garcia (ligero) o Terence Crawford (superligero). Pero según lo que vengo hablando con mi entrenador, creo que hay más chances de que me enfrente al mexicano Raymundo Beltrán, que fue contendiente al título superligero hace un tiempo. Esa pelea sería a mediados de mayo.



Estás hablando de nombres importantes en el boxeo mundial...

Claro que sí. Contra cualquiera de esos rivales va a ser una pelea grande, de PPV (pague por ver) por HBO. En las grandes ligas todos los combates son duros, difíciles. Igual, yo estoy decidido a enfrentarme a los mejores del mundo. Es una oportunidad que no puedo desaprovechar.



¿Recibiste muchas críticas últimamente? Lo digo por tu mensaje en Facebook después de la pelea

Mucha gente cree que uno vive del aire. Algunos me criticaron porque he estado posteando sobre electrodomésticos o alimentos en mi Facebook. Sí pues, tengo que hacerlo porque yo no estoy en realities ni en programas de espectáculos.



Entonces lo vas a seguir haciendo...

Como todos saben, postear no te quita ni cinco minutos. Entonces me dediqué a eso porque las redes sociales me están ayudando bastante. Si no me ofreces nada, entonces no me critiques. Lo bueno es que a pesar de todas esas críticas tontas hice un buen trabajo y gané mi pelea. Ahora se vienen cosas más grandes en mi carrera.



