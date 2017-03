Jonathan Maicelo: "Si tuviera la plata de Mayweather la compartiría con mi gente"

Jonathan Maicelo no tiene piedad con sus rivales dentro del ring, en cambio, fuera de los cuadriláteros sigue demostrando que posee un gran corazón.



Ya que desde la creación de su gimnasio Fight Club en los Olivos, la 'Cobra' ha invertido parte de su dinero para rescatar a los jóvenes que están inmersos en las drogas y la delincuencia.



De esta manera, el boxeador del Callao aseguró que no malgastaría su billete como lo hace Floyd Mayweather; por el contrario, se acomoda más a las iniciativas de Many Pacquiao, quien realiza labores sociales en Filipinas.



"Me gusta Pacquiao porque ayuda a su gente, hizo hogares para su pueblo. A diferencia de Mayweather, a quien admiro como boxeador, pero sería lindo que comparte su dinero con la gente pobre, que haga obras sociales", señaló Maicelo.



Maicelo Maicelo venció a José Félix Jr en Texas. (Difusión)

Por otro lado, tras su triunfo ante el mexicano José Félix, la 'Cobra' tiene como objetivo el título Peso Ligero del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) que ostenta Terrence Crawford. Quiero que mi siguiente rival sea el campeón o el venezolano Jorge Linares. Quiero pelear contra los mejores. Me siento en mi mejor momento", aseguró el 'chalaco'.



Y es que en su último pelea se lo vio con mucha resistencia física debido a los entrenamientos que realiza en Nueva Jersey. "Estoy haciendo ejercicios diferentes con Dave Paladino, quien me ayuda con mi acondicionamiento físico", añadió.



Actualmente, Jonathan Maicelo se encuentra en Lima buscando auspiciadores para su bolsa de viaje y poder regresar a Estados Unidos, ya que el próximo 20 de mayo tendrá una pelea importante en un evento pague por ver de HBO.





