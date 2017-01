La temporada 2016-17 de la Liga Nacional de Vóley se reanudará este fin de semana en el coliseo Manuel Bonilla de Miraflores, donde se disputarán cuatro partidos imperdibles para cualquier hincha del deporte de la net alta.

Sport Performance y Circolo Sportivo Italiano abrirán la fecha este sábado sobre las 4:00 pm. Mientras que en el segundo partido de la jornada, San Martín buscará demostrar que es un candidato al título cuando enfrente a Túpac Amaru.



El domingo se reanudará la fecha con dos partidazos. En el primero, Deportivo Géminis de Comas, puntero absoluto del torneo, se medirá ante el siempre complicado César Vallejo, elenco dirigido por Natalia Málaga.



La jornada se cerrará sobre las 6:00 pm con el encuentro entre Regatas Lima y Sporting Cristal, quienes buscan sumar para seguir acercándose a los primeros lugares de la tabla.

Sporting Cristal viene de vencer por 3-2 a César Vallejo. (LNSV) Sporting Cristal viene de vencer por 3-2 a César Vallejo. (LNSV)

Sábado 7 enero:

Sport Performance vs. Circolo Sportivo Italiano (4:00 pm)

Túpac Amaru vs. San Martín (8:00 pm)



Domingo 8 enero:

Géminis vs. César Vallejo (4:00 pm)

Regatas Lima vs. Sporting Cristal (6:00 pm)



