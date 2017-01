La Liga Nacional de Vóley continúa este fin de semana en el coliseo Manuel Bonilla de Miraflores, con Deportivo Géminis y San Martín como principales protagonistas.



San Martín viene de propinarle una dolorosa a Túpac Amaru el último fin de semana. Y este sábado, encabezadas por Ángela Leyva y Maguilaura Frías, buscarán hacer lo mismo ante el Circolo Sportivo Italiano.



Deportivo Géminis, que actualmente es el líder del torneo con 12 puntos, se medirá este domingo ante un duro rival como Regatas Lima. Vivian Baella, quien viene de anotar 20 puntos ante César Vallejo, promete ser la máxima anotadora del encuentro.



La jornada se abrirá este viernes con un partido de pronóstico reservado entre Sport Performance y Deportivo Jaamsa. Mientras que Túpac Amaru buscará salir del mal momento cuando se enfrente a Deportivo Alianza.



Viernes 13

Sport Performance vs. Deportivo Jaamsa (7:00 pm)

Deportivo Alianza vs. Túpac Amaru (9:00 pm)



Sábado 14

Sport Performance vs. César Vallejo (4:00 pm)

San Martín vs. Circolo Sportivo Italiano (6:00 pm)



Domingo 15

Deportivo Alianza vs. Alianza Lima (4:00 pm)

Géminis vs. Regatas Lima (6:00 pm)



