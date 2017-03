Una triste noticia invadió las redes sociales en los últimos días. Un joven denunció que su hermano, Jhalil Saba, de 22 años, sufrió una cobarde agresión con una botella de vidrio en una conocida discoteca de Miraflores. El responsable de este ataque fue identificado como Angello Fredy Lescano Aleman, de 32 años, peleador y profesor de muay thai.



Este caso hizo que muchos recordaran la historia de Alonso Siverio, el adolescente practicante de muay thai que fue denunciado por agarrar a golpes a un anciano, solo porque éste le pidió que bajara el volumen de su equipo de sonido. Ante estos lamentables hechos, la pregunta es inevitable: ¿practicar artes marciales te puede volver en una persona agresiva?



Una clase de muay thai en la escuela F-14. (Facebook) Una clase de muay thai en la escuela F-14. (Facebook)

Rodrigo Jorquera, entrenador de la Federación Deportiva Peruana de Muay Thai, explica que en los últimos años el muay thai no ha sido impartido por las personas correctas. Y que esto ha deformado el verdadero significado y los valores que traen consigo las artes marciales milenarias.



"Hace varios años que las artes marciales o deportes contacto han dejado de tener ese lado místico, para convertirse en una cuestión de ego y de moda. Mucha gente puede estar haciendo mal uso de lo que aprende y usándolo solo para lucrar", explica Jorquera, quien cree que es difícil controlar esta informalidad.

"Para recibir el certificado de instructor debes tener una previa capacitación y acumular una cantidad de horas. Ahora hay chicos que entrenan medio año y quieren enseñar. El problema es que no hay forma de regular esto. El Estado tendría que tirar al tacho el contexto de la libre empresa y tendrían que aplicar leyes, no solo para las artes marciales, sino para todas las empresas", agregó.



(Facebook) Rodrigo Jorquera y los 'gallos' de la Federación Peruana de Muay Thai. (Facebook)

Es importante aprender a diferenciar a las artes marciales de los actos violentos que puedan ocurrir en calles o discotecas. El mensaje es claro: el hecho de que Angello Fredy Lescano Aleman sea peleador de muay thai no lo hace un buen representante de esta disciplina.



"Los invito a ver un entrenamiento de la selección o a nuestros proyectos sociales para que conozcan los chicos que practican muay thai. Y se den cuenta que son la otra cara de lo que se está viendo en la 'tele'. Hay un lado limpio y deportivo en todo esto. No deberían satanizar a la gente que lo practica. ¿Qué pasaría si un futbolista hubiera hecho esto? ¿Dirían que todos los futbolistas son violentos? Nada que ver. Hemos visto una agresión con una botella, no una persona que esté utilizando las técnicas que nosotros enseñamos", finalizó Jorquera.



(Facebook) Peleadores de muay thai dando clases gratuitas en Alto Perú. (Facebook)

TAMBIÉN LEE...