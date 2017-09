El 'pistolero' Alberto Contador finalizó este domingo su recorrido en el ciclismo profesional con el final de la Vuelta a España 2017, en la que 'disparó' sus últimas balas. El ciclista madrileño, de 34 años, cuelga la bicicleta tras catorce años como profesional en los que se convirtió en una leyenda de este deporte.

"Siempre he querido retirarme en lo más alto y no pude escoger un sitio mejor para despedirme", dijo Contador. El español había empezado la competencia apuntando al podio y, aunque no pudo lograrlo, volvió a dejar imágenes de su explosiva manera de correr en la retina de sus aficionados.



El 'pistolero' se va con una victoria en la penúltima etapa de la Vuelta, en donde superó las duras rampas del Angliru. Contador también había quedado en buena posición en la décima quinta fase, en las altas cumbres de Sierra Nevada.



El ciclista español se despide con múltiples victorias y trofeos. Además se va siendo parte del selecto grupo de corredores que han logrado ganar los tres grandes, con sus dos Tour de Francia (2007, 2009) y sus dos Giros (2008, 2015) con un estilo ofensivo y un ágil pedaleo, como bailando sobre la bicicleta.



FUENTE (AFP)