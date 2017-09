Atleta india de 101 años no podrá defender su título porque le negaron la visa a China

A sus 101 años, la india Man Kaur soñaba con ganar una nueva medalla de oro en los Juegos Asiáticos de Maestros, pero su sueño se rompió el martes cuando China rechazó su petición de visado.



Kaur, vencedora en abril pasado en Auckland del título de 100 metros en la categoría de centenarios en los Juegos de Maestros, se entrenó desde hace mucho para participar en la competición que se desarrolla en Rugao, en el este de China.



Atletismo (Getty)

"Me he quedado muy decepcionada cuando mi petición de visado fue rechazada. A todos los sitios a los que vamos, volvemos con la victoria y esta vez estaba también confiada de poder ganar. Pero no es el fin. Voy a continuar entrenándome y tengo ganas de participar en otros eventos", señaló.



Kaur, que comenzó el atletismo a la edad de 93 años, debía participar en Rugao en las carreras de 100 metros y de 200 metros, así como en los concursos de lanzamiento de peso y de jabalina.



La centenaria corrió en abril una prueba de 100 metros en 1 minuto y 14 segundos, es decir 64 segundos más que el récord del mundo del jamaicano Usain Bolt.

Fuente: AFP