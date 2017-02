Bob Burnquist: leyenda del skateboarding deslumbró a Lima con sus mejores trucos

Muchos fanáticos del skateboarding consideran a Bob Burnquist como uno de los mejores representantes en la historia de este deporte, solo por detrás del legendario Tony Hawk.



Esta semana, Burnquist visitó Lima para mostrar varios de sus mejores trucos. El skater brasileño hizo vibrar a varios cientos de fanáticos que se hicieron presentes el último miércoles en el skate park de San Borja.



"Estoy muy feliz por el gran recibimiento que he tenido aquí en Lima: Me he quedado sorprendido por el nivel de estos chicos, es seguro que pronto se convertirán en skaters famosos internacionalmente", declaró Bob Burnquist a Depor tras su gran demostración.

