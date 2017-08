Conoce a Wayde van Niekerk, la nueva promesa del atletismo y heredero de Usain Bolt

Usain Bolt no se atreve a ungir a su heredero en el atletismo, pero cuando se le insistió, el jamaicano mencionó un nombre en particular: "Wayde van Niekerk", dijo.



"Hay alguien del que estoy seguro va a dar la cara y que está haciéndolo bien. Van Niekerk está demostrado que realmente quiere ser mi relevo”, dijo Bolt.



Aparte de las asombrosas gestas de Usain Bolt a lo largo de su carrera, solo un par de plusmarcas conseguidas por otros atletas se destacan en la última década: el record mundial de David Rudisha para ganar los 800 metros en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 y el sudafricano Van Niekerk corriendo en el carril exterior en los Juegos de Río para levarse el oro de los 400 metros con un record mundial.



Wayde Van Niekerk posa junto al récord mundial que logró en los 300 metros. (Getty)

¿Cuán bien anda ahora? Aparte de la mejor marca en los 400, Van Niekerk batió este año la mejor marca de la historia en 300, una carrera que se disputa con poca frecuencia. También logró fijar la segunda mejor marca en los 200 esta temporada. E inclusive en los 100, sus 9.94 segundos le sitúan como el sexto mejor este año.



No competirá en los tres sprints en Londres, aunque un doblete 200-400 probablemente le deje como la estrella de la justa.



Aunque Van Niekerk cuente con las marcas y la condición para ser el sucesor de Bolt, no se acerca en cuanto a estilo, carisma y un particular gesto de celebración. A diferencia de Bolt, el sudafricano de 25 años no es alguien que cautiva la atención en sus presentaciones.



Wayde van Niekerk correrá en los 200 y 400 metros en el Mundial de Atletismo. (Getty)

Se trata de algo que tiene sin cuidado al velocista de Ciudad del Cabo. “Encuentro sumamente difícil acercarme siquiera un poco a lo que Usain representa en cuanto a todo su carisma”, señaló Van Niekerk. “Usain ha puesto el listón muy alto”.



El record de Bolt en los 200 de 19.19 también es considerado como intocable. Pero Van Niekerk tiene otros planes: “Hace tiempo que dejé de creer en que no hay nada invencible”.



A sus 30 años, Bolt dice que la edad conspiró en contra de una rivalidad ante Van Niekerk. “Es una de las cosas más decepcionantes: que él apareciera tan tarde que no pude tener la oportunidad de medirme con él”.

Fuente: AP