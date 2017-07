A los 71 años, los últimos 12 dedicados al fisiculturismo, la venezolana Josefina Monasterio no permite que le pongan límites y busca además cambiar la "mentalidad obtusa, negativa, de creer que a medida que tienes más años tienes que ser peor".



"Yo soy prueba y testigo de que mientras más años cronológicos tienes, biológicamente debes de ser mejor", aseguró en entrevista con Efe esta vital mujer, residente en Florida.



Sin tener idea sobre esta práctica, Monasterio comenzó a los 59 años a desarrollar sus músculos por iniciativa de un entrenador, y a los siete meses empezó a ganar los primeros concursos estatales y nacionales y los elogios de los jueces que alababan su "simetría y confianza".



Monasterio, quien asegura sentirse "biológicamente" mejor que muchas jóvenes de 20 años, manifestó que descubrió "a esa edad talentos que no sabía que tenía".



"La disciplina, la determinación, el enfoque que empiezas a desarrollar no solo para el cuidado físico de tu cuerpo sino para la parte mental, se juntan y ahí aprendo que si te limitas nunca descubres el potencial que tienes", manifestó.



Ahora, dice que se propone una "revolución" contra los estereotipos, para contrarrestar los patrones "de lo que significa envejecer que la sociedad y los medios de comunicación quieren ponerte en la mente".



La atleta, que ahora vive en Vero Beach, al norte de Miami, quiere inspirar con su dedicación a aquellos que dejan de lado el ejercicio porque creen que están viejos.



Fuente: EFE