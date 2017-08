Gladys Tejeda tiene más de siete años representando al Perú, pero desde Toronto 2015 su nombre no deja de aparecer como una de las mejores fondistas peruanas, al lado de Inés Melchor y Wilma Arizapana. A pesar de ello, la juninense no competirá en el Mundial de Atletismo.

Debido a su excelente participación en los Juegos Olímpicos de Río 2016, Gladys consiguió el boleto a Londres. Hasta hace un par de meses era parte de la delegación peruana que nos representará del 4 al 13 de agosto, pero hace unas semanas se confirmó que su nombre no estaba en la lista.

Depor conversó con Gladys Tejeda para conocer por qué decidió obviar al Mundial de Atletismo de su calendario. La atleta tiene otras metas y prefiere mantenerse sana para, quizás, recuperar la medalla de oro en los Juegos Panamericanos.

"No puse el Mundial en mis planes esta vez. Prefiero llegar en buenas condiciones a Lima 2019. Aunque yo haga una súper marca, no me va a servir para llegar a los Panamericanos. Recién a partir de enero del 2018 es que se consiguen las clasificaciones", señaló desde Huancayo.



Sin embargo, esto no significa que no vaya a competir en lo que queda del año. Una vez que se termine el Mundial de Atletismo, definirá con su entrenador el próximo reto: la Maratón de Berlín o la de la Ciudad de México.

"Yo no competiré (en el Mundial), pero espero que les vaya bien a Inés (Melchor) y Wilma (Arizapana). Les deseo lo mejor y que puedan tener una buena presentación. Esta es su oportunidad", finalizó.