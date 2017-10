Gladys Tejeda, una de nuestras representantes en el fondismo, reveló que no fue considerada por la Federación de Atletismo para los Juegos Bolivarianos de noviembre. La lista de 47 deportistas, en la que destaca Inés Melchor, Kimberly García y Andy Martínez, sorprendió al no tener el nombre de la nacida en Junín.

Para Tejeda esta medida fue una represalia por no acudir al Mundial de Atletismo, debido a un problema de salud. Sin embargo, días posteriores sí pudo correr la Maratón de México, la cual ganó.



Mediante un comunicado, la Federación de Atletismo explicó que la razón de no incluir a Gladys es porque durante el año no ha corrido ninguna prueba federativa.



"No estuvo en el Campeonato Nacional, en la Copa Nacional y no fue al Mundial. Eso es parte de los requisitos para estar en los Bolivarianos", dijo Gustavo Cárdenas, presidente de dicha federación, al diario El Comercio.