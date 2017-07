El nadador Michael Phelps acaparó la atención de todo el mundo el último domingo, cuando se realizó su esperada carrera contra un tiburón blanco. Sin embargo, muchos se sintieron decepcionados al enterarse que ambos recorridos habían sido grabados por separado y posteriormente unidos en un video editado.

La reacción de la gente en las redes sociales fue negativa, pues la mayoría esperaba ver a Michael Phelps compitiendo en tiempo real ante el temible tiburón. Sin embargo, el atleta más laureado en la historia de los Juegos Olímpicos respondió a las numerosas críticas que recibió luego de la carrera.

MICHAEL PHELPS

"Sería muy difícil haber competido dentro de una jaula con un tiburón. No habría podido moverme cómodamente y alcanzar mi máxima velocidad. Creo que la manera en que lo hicimos fue la mejor posible", explicó Michael Phelps en su cuenta de Facebook.

"Muchos no prestaron atención a lo que íbamos a hacer y se sintieron decepcionados, pero eso no es mi culpa. Lamento que se sientan de esa forma, pero yo me siento muy distinto. Estoy orgulloso de haber participado de esto y creo que así será por el resto de mi vida", finalizó el dueño de 23 medallas olímpicas.