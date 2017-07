Monday Nigth Raw: Roman Reings y Samoa Joe se enfrentarán para conocer al retador de Lesnar

Brock Lesnar regresó a Monday Nigth Raw a festejar su triunfo del pasado domingo en The Great Balls of Fire. Kurt Angle, gerente de la marca roja, fue el encargado de darle las felicitaciones por parte de la empresa y reafirmarlo como dueño del Campeonato Universal de la WWE. Sin embargo, no todo sería paz y tranquilidad.

Roman Reings apareció para aguarle la fiesta a Lesnar y pedir una oportunidad por el título. El 'Perro Mayor', que atacó sin piedad en el último evento a Brown Strowman, exigió a Angle una lucha ante 'La Bestia' en el evento más importante del verano, SummerSlam.

La celebración no acabaría aquí, ya que Samoa Joe se uniría a la fiesta para reclamar su revancha ante Lesnar y explicar que es el único que tiene lo necesario para vencerlo. "Roman, tú no mereces ser el hombre porque fuiste vencido por Strowman", explicó Joe.

Finalmente Kurt Angle decidiría pactar una lucha entre Roman Reings y Samoa Joe el próximo Monday Night Raw para conocer al retador número uno de Brock Lesnar, con el que se enfrentará en SummerSlam.