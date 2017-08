Empezaron nueve y terminan siete. A la renuncia de Gladys Tejeda se le suma la salida de Wily Canchanya, otro fondista peruano que estaba en la delegación nacional que nos representará en el Mundial de Atletismo.

► Gladys Tejeda: ¿por qué no correrá en el Mundial de Atletismo la mejor carta peruana en maratón?

Mediante sus redes sociales, el atleta reveló con gran pesar que no podrá viajar a Londres, donde tenía planeado correr en la maratón el próximo domingo 6 de agosto.

"Esta es una noticia que me afecta bastante. No voy a representar a mi país en este mundial. La Federación les dará el motivo más adelante. Me siento muy triste. Sé que me preparé mucho para este evento, di todo de mi, me esforcé al máximo. No pensé en ningún momento que pasaría esto. Siento que estoy defraudando a muchas personas que me alientan", señaló en el video.

Con la salida de Wily Canchanya, solo quedan Raú Machacuay y Jean Pierre Castro en la prueba. En la rama femenina, quedan Iné Melchor y Wilma Arizapana.