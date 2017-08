Mo Farah clasificó a la final de los 5000 metros del Mundial de Atletismo el miércoles. Ahora, el británico competirá este sábado (02:20 pm/ TyC Sports) en su última carrera antes de retirarse y pasar a las filas del maratonismo.

El fondista accedió a esta definición en segunda posición, con un tiempo de 13m30s18m. El ganador fue el etíope Yomif Kejelcha, tras 13m30s07m. Farah saldrá en busca de un nuevo doblete, ya que este viernes consiguió su tercer título mundial de 10,000 metros.

Justamente, desde que en los Juegos de Londres de 2012 se hizo con el doblete en estas dos categorías, el atleta británico de 34 años de origen somalí ha ganado las dos pruebas en los Mundiales de Moscú 2013 y Pekín 2015, así como en la cita olímpica de Río 2016.

Si ganara también el oro en 5000 metros en este Mundial de Londres, Farah conseguiría su quinto doblete consecutivo en un gran evento. "No va a ser fácil. Ya han visto lo que pasó con Usain Bolt. Habría sido bonito verlo ganar de nuevo, pero no ocurrió. Nadie va a regalarte nada, no importa quién seas. Sería increíble conseguir otro doblete, pero los rivales van a ir a por mí. Tengo que estar preparado y voy a estarlo", dijo Farah.



