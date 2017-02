En el All Star Game de la NBA no solo los famosos están en la cancha, sino que también en las gradas, y la edición del 2017 no fue la excepción. Cantantes, actores y comediantes fueron algunos de los que asistieron al Smoothie King Center de Nueva Orleans el domingo.



Beyoncé y John Legend fueron las estrellas más ovacionadas en el coliseo. Tras su paso por los Grammy, el público estuvo fascinado con su presencia.



Pero quien también jaló muchas miradas fue Ronaldinho, quien asistió como parte de su trabajo de embajador del Barcelona. Para conocer al resto de estrellas , entra a nuestra galería.



