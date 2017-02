La Conferencia Oeste se llevó la victoria en la sexagésima sexta edición del NBA All Star Game celebrado en Nueva Orleans con un marcador de 192 -182 al Este y logró su tercera victoria consecutiva en este evento.

►NBA All Star Game 2017: las celebridades que asistieron al partido (FOTOS)



Esto gracias a Anthony Davis, pivot de los New Orleans Pelicans, quién anotó 52 puntos. Por ello, fue elegido el jugador más valioso del encuentro de estrellas (MVP).



Sin embargo, ese no fue el único logro que tuvo 'La Ceja'. Ahora, entró a la historia del All Star Game al romper el récord de mayor puntos efectuados en este tipo de partidos, la antigua marca era de Wilt Chamberlain con 42 puntos en 1962.



Aunque, mucho se critica este tipo de encuentros por dejar de lado la defensa y priorizar el ataque, los mates y triples. Lo cierto es que tuvieron que pasar 55 años parar que un basquetbolista bata el récord de puntos en un partido de estrellas.



Los que más cerca estuvieron en las dos últimas ediciones fueron Paul George y Russell Westbrook, quienes se quedaron a uno de romper el histórico puntaje de Chamberlain.





LEE TAMBIÉN...