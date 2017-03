La fama conseguida en su época dorada en la NBA se esfumó con sus actitud. Amare Stoudemire, seis veces All Star, lanzó duros comentarios homofóbicos y podría ser sancionado.



► La insólita respuesta que dio Kyrie Irving sobre la forma de la Tierra



El actual jugador del Hapoel de Jerusalem desató polémica cuando dio una entrevista al medio israelí Walla Sport. Sus declaraciones sobre si le tocase un compañero de equipo homosexual han dado la vuelta al mundo.



NBA Juega actualmente en el Hapoel de Jerusalem. (Getty)

"Me ducharía al otro lado de la calle y esperaría a llegar a la vuelta de la esquina para cambiarme de ropa. Iría al pabellón por otro camino", dijo Stoudemire.



Sin duda, una situación completamente diferente a la de sus compañeros. Ante la misma pregunta, sus compañeros de equipo aseguraron que no tendrían ningún problema con tener un compañero homosexual.



Pero esta no es la primera vez que Stoudemire hace este tipo de declaraciones. En el 2012 fue sancionado con 50 mil dólares a la NBA por insultar a un seguidor a través de Twitter.





TAMBIÉN LEE...