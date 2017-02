No solo sorprende por sus drible dentro la cancha, también con sus declaraciones. El basquetbolista Kyrie Irving, base de los Cleveland Cavaliers y quién participó del NBA All-Star 2017 por la Conferencia Este, participó en un reciente podcast para afirmar que la gente ha sido engañada respecto a la forma de nuestro planeta.

El jugador de los Cavaliers de Cleveland asegura que la Tierra es plana y no redonda u esférica como se ha creído en todo este tiempo. "No es una teoría de conspiración: la Tierra es plana y la prueba está delante de nuestros ojos", afirmó Irving.



El fundamento del base, y en su momento número uno del Draft, se basa en la forma en que viajamos; es decir, en linea recta. "¿De verdad creen que giramos alrededor del sol", agregó.



Sin embargo, eso no fue todo. También el basquetbolista puso en duda la existencia de los dinosaurios. "Encuentran un hueso y con eso hacen el 98% del cuerpo digitalmente. Creo que hay una sociedad secreta que controla la información y engaña a las personas", mencionó el '2' de los Cavaliers.



