Cuando se jugaba el segundo partido de los Boston Celtics contra los Cleveland Cavaliers por las Finales de la Conferencia Este, Isaiah Thomas solo jugó 17 minutos. El base de la NBA salió del campo con molestias en la cadera.

Luego se conoció que Thomas no jugaría el resto de la temporada por una dolencia en la zona que podía agravarse más comprometiendo así su futuro profesional. El popular 'Pizza Guy' tuvo que estar en reposo constante hasta que se confirme si iba a pasar por el quirófano.

Sin embargo, tal parece que el descanso ha surtido efecto en la recuperación de Thomas. Inclusive, podría haberse librado de una cirugía de cadera. "Probablemente no sea la persona indicada para preguntar, pero toda la gente con la que he hablado apunta a que seguramente no lo necesite", comentó el entrenador de los Celtics, Brad Stevens.

La decisión final la tomará su doctor, con quién se reunirá en unos días para definir cual será el siguiente procedimiento en la recuperación del base. "Todo apunta a que él se siente bien", agregó su técnico.