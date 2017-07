Hay personas que no toman de la mejor manera una broma, ya se porque no la entendieron o porque no les causó gracia. Esto último se vivió en la premiación de los logros deportivos ESPYS, en donde Kevin Durant no se rio ante el comentario de Peyton Manning, exjugador de la NFL y presentador del evento.

El exquarterback de los Broncos de Denver intentó hacer reír al público, haciéndole una broma a la estrella de la NBA. Sin embargo, Durant no tuvo una buena reacción y su rostro de incomodidad fue notorio.

"El equipo de gimnasia de Estados Unidos fue tan dominante que Kevin Durant me dijo que quería jugar con ellos el próximo año", comentó Manning, en referencia a que el jugador abandonó los Thunder para fichar por los Warriors y tener opciones de ganar el anillo de la franquicia.

Todos en la ceremonia se rieron por la broma de Manning, incluyendo la madre de Durant. Pese al tenso momento, el campeón de la NBA fue premiado con el galardón al jugador con mejor desempeño.