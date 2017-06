Klay Thompson vivió una temporada de ensueño en la NBA, pues se consagró campeón con los Golden State Warriors. El '11' californiano demostró en cada partido por qué es uno de los mejores defensores de la liga.

Sus habilidades le hicieron valer que esté en China realizando un exhibición. Sin embargo, lejos de pasarla bien el escolta de 27 años protagonizó un bochornoso blooper ante miles de fanáticos que asistieron a una cancha de básquet en el país asiático.

Resulta que Thompson tenía que hacer una volcada luego de un giro de 360°. Pero falló en su primer intento, el ánimo de los hinchas se hizo sentir y le dio la confianza al jugador para intentarlo una vez más.



En la segunda oportunidad, no solo no pudo encestar la pelota en el aro, sino que- por si fuera poco- se cayó y debió ser ayudado para levantarse. Tras el bochornoso incidente, el jugador de los Warriors no quiso continuar con los intentos y solo firmó la pelota y se la regaló a una de las fanáticas en la tribuna.