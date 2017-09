El base Russell Westbrook, el 'MVP' (Jugador Más Valioso) de la pasada temporada, firmó el último viernes con Oklahoma City Thunder un contrato de 205 millones de dólares por cinco temporadas, el más grande en la historia de la NBA.



El importante acuerdo entrará en vigor desde la temporada 2018-2019 y se extiende hasta la temporada 2022-2023, ya que el jugador está sujeto a un año más del contrato original. Con esta renovación, 'The Brodie' destronó a Stephen Curry, quien era el mejor pagado con 201 millones de dólares.



Westbrook, seis veces seleccionado al All- Star Game, promedió en la pasada campaña 31.6 puntos, 10.7 rebotes y 10.4 asistencias por juego. Otro logro fue compilar 42 triples dobles en una temporada, rompiendo el récord de Oscar Robertson de 1962.



A pesar de estas actuaciones, Westbrook y el OKC fueron eliminados en la primera ronda de los playoffs por Houston Rockets. Algo que esperan cambiar ahora, con la llegada al equipo de Paul George, procedente de los Indiana Pacers, y Carmelo Anthony, de los New York Knicks.



FUENTE (AFP)