Un extraño pensamiento está albergando a los jugadores y exbásquetbolistas de la NBA, pues varios están compartiendo la rara teoría sobre la forma real de la tierra, la cual contradice a la ciencia.

El más reciente fue Shaquille O'Neal, exintegrante de Los Ángeles Lakers, quien considera que la Tierra, en realidad, no es de apariencia esférica, sino plana. "Conduzco de Florida a California todo el tiempo y la ruta es plana. No subo ni bajo en un ángulo de 360°. Veo muchos edificios y no creo que China esté abajo de nosotros", señaló.



Para 'Shaq', la razón principal de las personas que niegan esta teoría es porque a ellas se les ha enseñado, desde el colegio, que la Tierra es redonda; por ende, consideran verídico lo aprendido en las aulas, aunque, para él, muchas veces la información que se brinda es incorrecta.



"En el colegio te enseñan que Colón descubrió América, pero cuando llegó ya había personas de piel clara y pelo largo fumando pipas de la paz. Colón no descubrió nada", comentó el dueño de cuatro títulos de la NBA.



Cabe señalar que quién comenzó con estas afirmaciones fue Kyrie Irving, campeón con los Cleveland Cavaliers en el 2016, tras asegurar que no solo la Tierra es plana, sino que tampoco gira alrededor del sol.







