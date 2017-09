La justicia estadounidense arrestó y acusó el martes a 10 personas, incluidos entrenadores de básquet universitario y un alto dirigente de Adidas, de recibir o pagar sobornos para encaminar a jugadores liceales a determinadas universidades.



Los detenidos están acusados de los delitos de fraude y corrupción tras una investigación de dos años que contó con agentes encubiertos y cientos de grabaciones secretas, informó el departamento de Justicia.



El director de marketing de Adidas a cargo del básquet, Jim Gatto, fue acusado de desembolsar cientos de miles de dólares en sobornos a jugadores de primer nivel en liceos (escuelas secundarias) para dirigirlos a una universidad auspiciada por su compañía, según los documentos difundidos por la fiscalía federal de Manhattan.



En uno de los casos, Gatto y otros acusados son sospechosos de haber pagado 100.000 dólares a la familia de un liceal para convencerlo de anotarse en una universidad de Kentucky.



La acusación no identifica a la universidad. La prensa estadounidense cree que puede ser la Universidad de Louisville, que firmó un contrato de auspicio de 160 millones de dólares con Adidas en agosto.



Si se confirma, sería un nuevo golpe duro para esta universidad, ya sacudida por un escándalo sobre sus métodos de reclutamiento de basquetbolistas, que incluía entre otros el servicio de prostitutas para hacer la diferencia.



"Hoy nos enteramos de que investigadores federales arrestaron a un empleado de Adidas" pero "no estamos al tanto de ninguna mala conducta y cooperaremos totalmente con las autoridades para entender más", dijo el martes a la AFP una portavoz de Adidas en Estados Unidos.



Ni la NCAA, la organización a cargo del deporte universitario en Estados Unidos, ni la universidad de Louisville respondieron al pedido de la AFP para comentar la información.



En una conferencia de prensa, el fiscal de Manhattan Joon Kim no quiso dar el nombre de las universidades ni citar directamente a Adidas. Kim precisó que hasta el momento no hay indicios de que las universidades estuviesen al tanto del esquema corrupto.



Fuente: AFP