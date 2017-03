A pesar de los problemas que atraviesa nuestro país, Nicolás Pacheco confía en que Lima 2019 se realice, pues tendremos la ventaja de que será en casa y, con el apoyo del público, los deportistas nacionales tendrán más chances de obtener un cupo para Tokio 2020.

►Panamericanos Lima 2019: tres razones por las que sí deben llevarse a cabo



"Representar al Perú es un orgullo, sobre todo si la competencia es aquí", señaló el tirador de 22 años. Eso sí, 'Nico' se mantiene 'en guardia' tras las críticas que está teniendo la organización de los Panamericanos, las cuales sostienen que se deberían cancelar los Juegos.



Y es que por los últimos acontecimientos, varios deportistas peruanos están descuidando sus entrenamientos por el temor a que la cita multidisciplinaria no se dé. "Ellos están distrayéndose con eso. Lo ideal es que cada uno se enfoque en hacer lo suyo, porque los Juegos se van a dar", comentó.



Nicolas pacheco Nicolás Pacheco compite desde los 15 años en la modalidad de skeet. (Fernando Sangama)

Para Pacheco, una razón crucial por la que esta competición no se debe cancelar es porque existe un presupuesto para prevenir desastres. "Una cosa es el presupuesto para prevención de catástrofes y otro para el desarrollo del Deporte, esta también es muy importante para el país", enfatizó 'Nico'



Estos Juegos para muchos deportistas son, después de las Olimpiadas, lo más importante para su circuito competitivo. Por ello, Pacheco ya sueña en llegar a Japón y el camino no inicia en dos años, sino ahora.



La primera prueba de nuestro tirador de skeet será la Copa de México, para el que viajará hoy. "La idea es estar dentro de los seis primeros. He practicado fuerte para eso", agregó. Pacheco confía en que su entrenamiento dé resultados, pues confiesa que está disparando entre 150 a 200 platos durante sus prácticas que pueden durar de 2 a 3 horas.



Tras el torneo mexicano, el deportista de 22 años disputará el Mundial de Rusia, que es no es lo mismo que la Copa del Mundo. En su cabeza solo está Tokio 2020. Y para eso, los Panamericanos de Lima.







LEE TAMBIÉN...