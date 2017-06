El pentatleta mexicano Ismael Hernández, medalla de bronce en los Juegos Olímpicos Río de Janeiro, pondrá pausa temporal a su disciplina para emprender estudios de maestría en Estados Unidos, lo que ha definido como "su segunda medalla de la vida", declaró.



Hernández, de 27 años, estudiara la maestría en administración de negocios en la Universidad de Duke, en Carolina del Norte,



Aunque pretende compaginar la parte académica con la parte deportiva, dijo que buscará dar "mayor peso a la primera" porque es algo que puede cambiar su vida.



Dijo que entre sus objetivos, aunque no el principal, está continuar practicando los deportes que integran su disciplina aunque en Duke sólo podrá ejecutar natación, esgrima y atletismo y no podrá practicar tiro y ni equitación.



"A mí siempre me ha gustado romper moldes", dijo Hernández y explicó que tuvo que con los exámenes que le exigía la universidad y no llega por medio de una beca aunque cree que su poca o mucha fama como medallista olímpico le dio un empujón.



"Mi prioridad está en el desarrollo académico. No voy a competir para evitar una presión externa e innecesaria y creo que no necesito probar nada a nadie", finalizó.

Fuente: EFE