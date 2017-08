La peruana Kimberly García saldrá este domingo (6:20 am, hora peruana, vía TyC Sports y DirecTV) en busca del podio en la prueba de marcha atlética 20 kilómetros del Mundial de Atletismo de Londres 2017.

Kimberly García, quien se ubicó en el puesto 14 de esta prueba en los Juegos Olímpicos Río 2016, llegará a esta competencia motivada tras batir su propio récord nacional (1h29m16s) durante su preparación para Londres.

"Llego en mi mejor forma posible, al 100%. Eso es lo que se ha visto en mis entrenamientos. Mi objetivo es quedar dentro de las cinco mejores de la carrera. Y por qué no pensar en una medalla", aseguró Kimberly García en la previa.



"En Río 2016 no obtuve el resultado que hubiera querido, esperaba más de mí. Pero competir ahí me ayudó bastante en la parte psicológica en los siguientes torneos. Me ayudó a perderle el miedo a otras competidoras y a sentirme en su nivel", finalizó.