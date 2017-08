Después de una destacable participación en Río 2016, los atletas peruanos se preparan para su próximo reto: el Mundial de Atletismo. Del 4 al 13 de agosto, serán siete los nacionales que nos representarán en Londres, en el evento más importante de este deporte.

Los peruanos participarán en tres pruebas diferentes: maratón (femenina y masculina), marcha atlética 20 k (femenina y masculina) y 1500 metros.

David Torrence, el atleta estadounidense que se nacionalizó peruano, es el único del equipo que tendrá que clasificar a la estancia final. El resto de fonditas competirán en una sola prueba.

Inés Melchor y Kimberly García son las otras atletas que también han participado en Río 2016. En el Mundial de Atletismo, esperan mejorar sus marcas.

|*Atleta*|*Prueba*|*Fecha*|*Etapa*|*Hora (Perú)*| |Raúl Machacuay|Maratón masculina|Domingo 6|Final|04:55 a.m.| |Jean Pierre Castro|Maratón masculina|Domingo 6|Final|04:55 a.m.| |Inés Melchor|Maratón femenina|Domingo 6|Final|08:00 a.m.| |Wilma Arizapana|Maratón femenina|Domingo 6|Final|08:00 a.m.| |David Torrence|1.500 metros|Jueves 10|Clasificación|02:25 p.m.| | |Viernes 11|Semifinales|02:10 p.m.| | |Domingo 13|Final|02:30 p.m.| |Kimberly García|Marcha atlética 20k|Domingo 13|Final|06:20 a.m.| |César Rodríguez|Marcha atlética 20k|Domingo 13|Final|08:20 a.m.|