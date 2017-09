Una de las mejores maneras de promover valores es a través del deporte, y esa es la fórmula que el diario El Comercio, CFA Society Peru y el Dorado Investments planean utilizar para concientizar al público sobre la importancia de la ética laboral y la lucha contra la corrupción.



Por ello, la primera edición de la carrera “Perú + Ética 5k & 10k” se realizará el próximo domingo 01 de octubre. El lema del evento será “Ponte la camiseta del Perú por la ética, no más corrupción”.



El contexto actual exige que la comunidad de profesionales del sector financiero, corporativo, de inversiones, y la sociedad en general muestren una voz firme y clara en contra de la corrupción y exijamos tanto a nuestras autoridades, como al sector privado, un comportamiento ético que haga del Perú un mejor país.



El punto de partida será el Parque Washington, ubicado a la altura de la cuadra 7 de la avenida Arequipa, a partir de las 8:00 am.



Premios

​

Cabe mencionar que se puede participar en las modalidades de carrera y caminata. En cuanto a los premios, el que llegue en primer lugar de la carrera 10k se llevará 1,500 soles en efectivo. El segundo lugar ganará 1,000 soles. El tercero, recibirá 500 soles.



Además podrán llevarse membresías para el gimnasio SportLife.

Pero eso no es todo, la organización de la carrera también realizará una serie de sorteos entre los asistentes. Los afortunados podrían ganar un paquete a Punta Cana con todo incluido, entradas para el próximo partido entre Perú vs. Colombia por las Eliminatorias Rusia 2018, membresías gratis para el gimnasio y mucho más.



La inscripción se puede realizar en los módulos de Teleticket de Wong y Metro. Recibirás un kit que incluye polo, tomatodo, bolso y número de participante.