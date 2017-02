Una de las principales atracciones del Super Bowl es el o la artista que engalana la noche en el medio tiempo. Para la edición 51, de este domingo, la elegida fue la estadounidense Lady Gaga, que brindó un espectacular show.

Desde lo más alto del NRG de Houston, Lady Gaga interpretó la canción patriótica "God Bless America", subrayó que Estados Unidos es una tierra de "libertad y justicia para todos" y se lanzó a volar.



Y cayó en el escenario, ante la emoción de los miles de espectadores, para el esperado show del medio tiempo del Super Bowl entre los New England Patriots y los Atlanta Falcons.



La primera canción fue un clásico: "Pocker Face" y le siguió "Born This Way", e incluyó igual "Bad Romance" en un espectáculo, como es tradición, maravillosamente montado y con la gente ayudando en la coreografía con linternas en el campo.



Lady Gaga, bien conocida por sus abiertas posiciones políticas y sus extravagantes vestimentas, había dicho que enviaría un mensaje de inclusión.



Fuente: AFP

