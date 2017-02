El Super Bowl es uno de los eventos más importantes para los amantes del deporte en los Estados Unidos. Y, como es de esperarse, la WWE no quiso perder la oportunidad de hacer sus apuestas para escoger al nuevo campeón de la NFL.



► Super Bowl 2017: Patriots y Falcons se enfrentan por la final de la NFL



Maryse y Nikki Bella fueron las protagonistas de una sesión de fotos en la que no dudaron en vestir los colores de sus preferidos. La excampeona de las divas es hincha de los Patriots, mientras que la pareja de The Miz lo es de los Falcons.



Este domingo se llevará a cabo el Super Bowl LI, en el estadio NRG de Houston, Texas. Será transmitido desde las 6:30 pm -hora peruana- vía FOX 2 y ESPN.



