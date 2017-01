Super Bowl LI:Tom Brady confía en su equipo para ganar su quinto anillo

Para Tom Brady, quarterback de los Patriots de New England, este Super Bowl podría tener un significado especial, ya que de ganarlo obtendría su quinto anillo como profesional.



El experimentando jugador de 39 años sostiene que la confianza que le trasmiten sus compañeros es la clave para la preparación de esta final. "Mis compañeros son toda la motivación que necesito", agregó Brady.



Si bien la campaña de Brady inició con una suspensión de cuatro partidos por el uso de balones desinflados. El mariscal de campo de los Patriots se concentra en el Super Bowl y no piensa en lo negativo de esta temporada.



"Soy una persona positiva, solo me centro en lo positivo. No caigo en la negatividad ni me lanzo contra otras personas", aseguró 'El Faraón' . Con una victoria ante los Falcons, Tom Brady romperá el empate que tiene con Terry Bradshaw y Joe Montana en mayor cantidad de victorias que ostenta un quarterback.

