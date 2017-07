Surf: los ganadores de la segunda parada del Circuito Nacional Junior

El talento se descubre desde pequeño y el Circuito Nacional Junior de Surf es un ejemplo de ello. El último fin de semana se realizó el 'Caballeros Series', la segunda fecha del torneo, donde los menores demostraron su talento en las olas.



José Antonio Espejo y Amaru Rodríguez fueron los mejores en las categorías Sub 16 y Sub 14. Gabriel Vargas hizo lo propio en la Sub 18, al imponerse en la final sobre Jhonny Guerrero.



Surf Niños desde la Sub 10 compitieron en el torneo de surf. (Alonso Correa)

Cristóbal de la Flor también volvió a conquistar la categoría Sub 12 Varones. Por último, en la categoría de los más pequeños, Vasco Ruiz de Luque brilló en la Sub 10.



También hubo victorias en la rama femenina. Daniela Rosas logró un doblete al imponerse en las categorías Sub 18 y Sub 16. Sol Aguirre hizo lo propio en la Sub 14. Antia del Solar y Arena Rodríguez ganaron en la Sub 10 y Sub 12, respectivamente.



Surf Así fue la premiación del la segunda fecha del Circuito Nacional Junior. (Alonso Correa)

La próxima parada del Circuito Nacional Junior será el 5 y 6 de Agosto en la Playa Salaverry, en Trujillo.