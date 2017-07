Rigoberto Urán, el único colombiano que sigue en la pelea por el título del Tour de Francia 2017, buscará cortar distancia con los líderes de la general este viernes (7:00 am, hora peruana, vía ESPN 3) cuando se dispute la Etapa 13 de la carrera, entre las ciudades de Saint-Girons y Foix.



Cuando toda Colombia soñaba con que este año Nairo Quintana ofreciera la primera victoria al país sudamericano en el Tour de Francia, ahora las esperanzas se centran solo en Rigoberto Urán.



Este jueves, tras la decimosegunda etapa del Tour, de 214,5 km, la primera en Pirineos, Urán, que fue segundo en la jornada, ha ganado una etapa y es cuarto en la general a 55 segundos del líder Fabio Aru, mientras que Quintana es octavo, a 4 minutos y 1 segundo del primero.



Urán (Cannondale) sigue firme en la ronda gala, pese a ser penalizado este jueves con 20 segundos, por avituallamiento antirreglamentario.



El antioqueño, que logró seis segundos de bonificación por su segundo puesto en esta etapa pirenaica, entre Pau y Peyragudes, fue colocado en un primer momento a 35 segundos, para luego llegar una penalización por recibir alimentos de forma ilegal, y quedarse a 55 del nuevo líder de la carrera, Aru.



"Hacer un segundo puesto a estas alturas es muy importante porque me acerca un poco más a la camiseta amarilla. La idea de hoy era entrar en el podium de la general, pero Bardet ha ganado, venció el más fuerte", indicó Urán.



El colombiano fue segundo de la etapa, detrás del francés Romain Bardet. "Las rampas eran muy duras y lo hemos intentado. Estoy muy contento de cómo va viniendo el Tour. Me he quedado cerca de la victoria", explicó Urán.



Pero la felicidad no fue completa, ya que el Tour sancionó al colombiano. "Rigoberto Urán. Avituallamiento prohibido a 5 km de la llegada", señalaron los comisarios, que lo sancionaron con 20 segundos y una multa de 200 francos suizos (207,4 dólares).



